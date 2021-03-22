На Ставрополье заработали 80 новых комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД

Сейчас на Ставрополье работают 222 камеры фото-видеофиксации. Они обозначены соответствующими табличками.

Эти камеры обладают расширенными функциями: кроме скоростного режима, они фиксируют выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества в движении пешеходу, проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение движения по полосам.

В автоматическом режиме камеры записывают не только фото, но и видеозапись момента самого нарушения.

Новые системы фиксации снабжены алгоритмом распознавания номеров.

Таким образом, водитель, нарушивший скоростной режим и скрывший цифро-буквенное обозначение государственного регистрационного знака, получит не только штраф за скорость, но и за управление транспортным средством с нечитаемыми номерами.

В 2021 году установят еще 100 систем фиксации.

Камеры устанавливаются преимущественно в местах концентрации ДТП и на потенциально опасных участках.

В местах, где сейчас камеры пока не установлены, фиксация скорости проходит в ручном режиме в рамках операции «Скорость», которая проводится в крае с 5 по 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.