В селах Ставрополья разработают программу развития уличного освещения

Губернатор Ставрополья провел еженедельное рабочее совещание в правительстве края. Одной из его тем стало развитие уличного освещения в селах.

Владимир Владимиров привел в пример опыт села Кочубеевское, где в 2020 году проблему с освещением улиц решили с использованием механизма энергосервисных контрактов и внедрением энергосберегающих технологий. Аналогичным образом до конца этого года уличное освещение планируется оборудовать во всех населенных пунктах Кочубеевского округа.

По мнению главы региона, этот опыт может быть распространен на весь край. Владимир Владимиров поручил сформировать рабочую группу для подготовки соответствующей краевой программы.

В ее состав войдут представители регионального правительства, руководство профильных министерств, главы муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сразу несколько объектов на территории Новоалександровского городского округа включены в инвестиционную программу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», рассчитанную на 2020 - 2023 годы. Это позволит повысить качество обеспечения водой населения города Новоалександровска и ряда населенных пунктов округа.