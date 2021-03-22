В Ставропольском крае проводится проверка готовности к паводковому и пожароопасному периоду

На Ставрополье в соответствии с «дорожной картой» продолжается работа для предупреждения рисков ЧС.

Муниципалитеты получили паспорта готовности к паводковому периоду, выполняются технические мероприятия на водных объектах, приобретены материалы и средства, установлены автоматические посты контроля за состоянием рек.

Сегодня задача каждого руководителя, каждого главы – постоянно держать в поле внимания вопросы, связанные с защитой людей и экономики края от возможного воздействия стихии. Уровень подготовленности в этой части, качество взаимодействия должны оставаться неизменно высокими.

Рабочая группа министерства с 22 по 24 марта этого года проинспектирует в крае готовность органов управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Задача – дать оценку взаимодействия всех органов управления, участвующих в ликвидации и предупреждении чрезвычайных ситуаций. Мы проинспектируем подготовку населённых пунктов к возможному паводку, к пожароопасному периоду. Оценим готовность реагировать в нештатных условиях, – прокомментировал Ринат Еникеев.

В рамках работы по профилактике паводков на Ставрополье завершено определение границ зон затопления и подтопления. В 2020 году построено 8 объектов берегоукрепления, расчищено более 22 километров русел рек.

Для мониторинга паводковой ситуации на реках Кума и Подкумок установлены автоматические гидрологические посты с программным обеспечением и модулем оповещения, позволяющем в режиме реального времени отслеживать ситуацию.

В 2021 году работы по повышению противопаводковой защищенности края продолжаются.

В лесхозах и лесничествах также завершена подготовка к пожароопасному сезону 2021 года.

Перед началом совещания его участникам на площади Ленина в Ставрополе были представлены образцы техники и оснащения, задействованных в системе предупреждения чрезвычайных ситуаций в крае. Было продемонстрировано более 50 единиц техники.