На КМВ сотрудники Госавтоинспекции проверяют пассажирский автотранспорт

Накануне широкомасштабные рейды по контролю за безопасностью пассажирских перевозок прошли на Кавказских Минеральных Вод.

Рейды начались рано утром: одновременно во все точки выпуска на линию пассажирских маршруток и автобусов прибыли проверяющие и тщательно досмотрели весь автопарк. Затем, с началом рабочего дня, автоинспекторы переместились на автодороги населенных пунктов и региональные трассы.

За несколько часов участниками рейда было проверено более 400 единиц пассажирского автотранспорта и составлено порядка 130 административных материалов за различные нарушения ПДД.

У 83 единиц транспорта обнаружены технические неисправности. К административной ответственности за допущенные нарушения в области безопасности дорожного движения привлечены48 должностных лиц, еще 24 материала в отношении должностных лиц направлены для проведения административного расследования.

Два маршрутных таксисняты с линии и помещены на штрафную стоянку за неисправную рулевую систему.

Операция «Автобус» будет продолжена. Столь пристальное внимание Ставропольской Госавтоинспекции к этому виду транспорта связано с большим количеством жалоб жителей и гостей региона на качество пассажирских перевозок.