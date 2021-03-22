Можно построить 40 подстанций: за свет в СКФО задолжали более 32 миллиардов

По оперативным данным ГК «Россети Северный Кавказ», прирост задолженности за потребленный энергоресурс за два месяца составил более 2 млрд рублей, а за год - 6,5 млрд рублей. Общий объём неплатежей в СКФО на 1 марта превысил 32,2 млрд рублей. Этой суммы, к примеру, достаточно для строительства 40 высокоавтоматизированных питающих центров, необходимых в макрорегионе для повышения надежности энергоснабжения субъектов и обеспечения растущих потребностей экономики региона.

Основная часть неплатежей приходится на ЖКХ-структуры и население. Предприятия ЖКХ оплатили лишь 28%, а их суммарные долги на 1 марта превысили 13,9 млрд рублей. Жители республик СКФО рассчитались за 74%, неплатежи достигли почти 12 млрд рублей (за год - более чем на 2 млрд рублей).

Во главе антирейтинга энергетиков - Дагестан. Уровень расчетов по оперативным итогам двух месяцев текущего года здесь составил 52%, что на 2,5 процентных пункта ниже, чем за два месяца прошлого года. Кроме того, в регионе отмечена самая большая задолженность за потребленную электроэнергию - свыше 14,3 млрд рублей. Из них более 6,8 млрд рублей приходится на население, почти 4,8 млрд рублей - на предприятия ЖКХ.

В «красной зоне» хронических неплательщиков остается Ингушетия. Потребители республики в январе-феврале текущего года оплатили всего 42% от использованного ресурса, за год увеличив долги на 748 млн рублей - с 4,1 млрд рублей на 1 марта 2020 г. до 4,8 млрд рублей - к 1 марта текущего года. Из этой задолженности на 1,4 млрд рублей не исполнили свои договорные обязательства по платежам предприятия ЖКХ. Свыше 2,2 млрд - долги населения. При этом необходимо отметить рост платежей на 15% в сравнении с прошлогодним аналогичным периодом. Это стало возможным благодаря повышению платежной дисциплины отдельных потребительских групп республики, в том числе промышленных и непромышленных предприятий.

На 2% в сравнении с прошлогодними показателями снизилась платежная дисциплина в Северной Осетии. На 1 марта этого года уровень расчетов региональных потребителей составил 72%. Общая сумма задолженности потребителей - почти 4,8 млрд рублей. Свыше 2,9 млрд рублей - долги «коммунальщиков» (прирост за год - свыше 620 млн рублей). Население республики в сумме задолжало за энергоресурс свыше 767 млн рублей (рост неплатежей жителей с марта прошлого года - 246 млн рублей). За год общие долги потребителей региона перед ГК «Россети Северный Кавказ» выросли на 1,2 млрд рублей.

Позитивная динамика на +3% в сравнении с прошлогодними показателями отмечена в Чечне. Уровень расчетов региональных потребителей за два первых месяца 2021 года - 72 %. Общая дебиторская задолженность по оперативным данным на 1 марта - 4,75 млрд рублей. Неплатежи населения - порядка 1,7 млрд рублей. Свыше 2,2 млрд рублей - долги предприятий ЖКХ.

На уровне 82% рассчитались за электроэнергию потребители Кабардино-Балкарии. Цифра сопоставима с показателями 2020 года. Общая сумма задолженности региональных абонентов - более 2,8 млрд рублей. Причём подавляющая часть долга - порядка 2,4 млрд рублей - неплатежи ЖКХ-структур; 216 млн рублей - задолженность населения КБР.

Наиболее высокий показатель платежей - 86 % - среди республик СКФО отмечен в Карачаево-Черкесии. Это немногим хуже результата прошлого года, равного 91%. При этом суммарно на 1 марта 2021 года республиканские неплательщики должны за энергоресурс почти 757 млн рублей. Из этой задолженности порядка 232 млрд рублей - неплатежи ЖКХ-предприятий; долги населения - 147 млн рублей. Прирост общей задолженности республики составил за год порядка 120 млн рублей.

«Россети Северный Кавказ» в очередной раз напоминают о прямой зависимости между ростом дебиторской задолженности за электроэнергию и надежностью электроснабжения округа. Своевременно и в полном объеме внесенные платежи за потребленный энергоресурс - это один из основных источников для проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства и как следствие - повышения качества энергоснабжения потребителей. От стабильного функционирования электросетевого хозяйства СКФО зависит не только бесперебойное электроснабжение регионов, но и развитие всех отраслей и экономики всего макрорегиона.

- Сумма долгов за потребленный энергоресурс представляет серьёзную угрозу энергетической безопасности Северного Кавказа. Энергокомпания намерена активизировать все предусмотренные законом меры для того, чтобы максимально сдержать рост дебиторской задолженности и добиться ее полного погашения. Данную позицию энергетиков поддерживают и региональные органы власти. В настоящее время совместно с правительствами республик СКФО предпринимаются совместные меры, которые наконец окажутся эффективными для снижения многомиллиардных долгов. Прежде всего, мы действуем в интересах добросовестных потребителей, а также учитывая важное значение стабильности в отрасли для социально-экономического развития макрорегиона, - отметил Роман Левченко, заместитель генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии, исполняющий обязанности генерального директора «Россети Северный Кавказ».