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Недвижимость22 марта 2021 18:16

После проверки состояния цирка Ставрополя нашли незначительные дефекты

Несущие конструкции оказались повреждены, но опасности для гостей и сотрудников цирка нет
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Руководство Росгосцирка провело проверку ставропольского цирка в 2020 году. О результатах независимой экспертизы сообщило ИА "Победа26".

Зданию цирка требуется незначительный ремонт, его состояние охарактеризовали как "ограниченно-работоспособное". Есть незначительные дефекты в несущих конструкциях цирка.

Отметим, Росгосцирк инициировал независимую проверку после появившейся в СМИ информации об аварийном состоянии здания. Однако эксперты это опровергли, заявив, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Строительство и ремонт