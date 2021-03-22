После проверки состояния цирка Ставрополя нашли незначительные дефекты

Руководство Росгосцирка провело проверку ставропольского цирка в 2020 году. О результатах независимой экспертизы сообщило ИА "Победа26".

Зданию цирка требуется незначительный ремонт, его состояние охарактеризовали как "ограниченно-работоспособное". Есть незначительные дефекты в несущих конструкциях цирка.

Отметим, Росгосцирк инициировал независимую проверку после появившейся в СМИ информации об аварийном состоянии здания. Однако эксперты это опровергли, заявив, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает.