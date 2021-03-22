Хулиганы, избившие мужчину с ребенком в Ставрополе, арестованы на 1 месяц 28 дней

Фото для иллюстрации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Промышленный районный суд Ставрополя сообщил, что назначил меру пресечения для двух хулиганов, которые избили мужчину с 3-летним сыном.

По решению суда, Магомед Кадиев и Карин Амирханов получили меру пресечения сроком 1 месяц и 28 дней.

Напомним, 17 марта двое молодых людей сильно избили проходящего по улице мужчину с маленьким ребенком. В результате жертва нападения попала в больницу с травмами средней тяжести. Причиной конфликта стало замечание мужчины.

После распространения видео с избиением в соцсетях и СМИ, Кадиев и Амирханов пустились в бега, но были найдены и арестованы полицией.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ:

Суд арестовал хулиганов, избивших отца с 3-летним ребенком в Ставрополе

Магомеду Кадиеву и Карину Амирханову грозит до 15 лет тюрьмы (подробнее).