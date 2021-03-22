Отделение терапии больницы Нефтекумска отремонтируют к лету 2021

В пресс-службе министерства здравоохранения Ставрополья сообщили, что ремонт терапевтического отделения районной больницы Нефтекумска уже запланирован и будет сделан во 2-м квартале этого года. То есть, в период с апреля по июнь включительно.

В последний раз здесь делали косметический ремонт в 2011 году, с тех времен состояние помещений сильно ухудшилось. На это и пожаловались пациенты.

Пока что ремонт идет в одной из хирургических палат, а в феврале отремонтировали отделение реанимации и анестезиологии. Восстановительные работы продолжаются.

Отметим, терапевтическое отделение больницы до феврал 2021 года было выделено для инфицированных коронавирусом. Сейчас оно вернулось в привычный режим работы.

Напомним, ремонт этой и других больниц Ставропольского края происходит в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье на модернизацию здравоохранения в 2021 году направят 2 млрд рублей

Первым приоритетом губернатор назвал реализацию инициированных президентом России национальных проектов (далее).