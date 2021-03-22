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Общество22 марта 2021 20:42

Действие бесплатных зон Wi-Fi продлили в Ставрополе на 2021 год

В городе есть ряд свободных для подключения точек интернета, которыми могут воспользоваться все желающие
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Фото для иллюстрации

Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 апреля в Ставрополе продлевают работу свободного Wi-Fi подключения. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи.

Для использования достаточно пройти регистрацию на портале госуслуг.

Всего в Ставрополе таких точек входа 11, они расположены в самых популярных у туристов и жителей города местах. Это территории Крепостной горы, Александровской площади, сквера имени Андрея Хасановича Джатдоева и т.д.

- Максимальная скорость передачи данных на каждого пользователя достигает до 10 Мбит/с. В будние дни пропускная способность на каждую зону составляет 500 Мбит/с. Во время массовых мероприятий - увеличивается до 1 Гбит/с, - отметил глава ведомства Денис Курашов.