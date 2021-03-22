Новую свободную площадку для молодежи открыли в Пятигорске

Новый молодежный центр в Пятигорске. Фото: администрация Пятигорска

Пресс-служба администрации Пятигорска сообщила об открытии нового молодежного центра в городе-курорте. Центр расположен по улице Университетская.

На открытии площадки присутствовали чиновники и руководители комитетов по делам молодежи.

- Новый молодежный центр - это не только комфортные рабочие места для сотрудников, реализующих молодежную политику, но и общий зал для проведения любых молодежных мероприятий, свободная площадка для волонтеров и активных молодых людей, готовых развивать родной город, - сказано в сообщении пресс-службы.

Также они отметили, что ждут инициативных и активных граждан, которые желают конструктивно поработать на благо города.