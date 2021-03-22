На мотодроме за 785 млн в Ипатовском районе пройдет чемпионат Европы в 2023 году

Фото для иллюстрации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас готовят документы для реализации проекта мотодрома в Ипатовском округе Ставропольского края. Строительство входит в ряд мероприятий по федеральной программе "Развитие физической культуры и спорта".

Предполагается, что через пару лет - в 2023 году - здесь пройдет чемпионат Европы по мотоболу. Мотобол - вид спорта, где играют в мяч прямо на мотоциклах. Размер поля для такой игры примерно соответствует футбольному.

Отметим, после завершения строительства спортивной площадки на ее базе сформируют мотошколу для всех желающих.

В министерстве физкультуры и спорта Ставрополья заявили, что мотодром будет включать в себя поле размером 110 на 70 метров и крытых трибун на 5 тысяч мест. Также на выделенные деньги организуют парковочный комплекс, подъездную дорогу к мотодрому и несколько других объектов.

Все это выйдет на 785 млн рублей.