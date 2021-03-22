Центральный штаб МЧС проверяет подготовку Ставрополья к паводкам и пожарам

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем официальном Инстаграм-аккаунте сообщил о прибытии рабочей группы во главе с директором Департамента надзорной деятельности и профилактической работы Ринатом Еникеевым.

Специалисты проводят проверку края на реализацию мероприятий ликвидации паводков и природных пожаров. Губернатор отметил, что регион полностью готов к опасному периоду.

- Позже на совещании обсудили выполнение "дорожных карт" по подготовке водных объектов к паводкам, взаимодействие с МЧС и другими ведомствами для обеспечения безопасности людей, - заявил Владимиров.

Также он отметил, что эксперты постоянно мониторят уровень воды в реках.

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Для мониторинга паводковой ситуации на реках Кума и Подкумок установлены автоматические гидрологические посты с программным обеспечением и модулем оповещения (подробнее).