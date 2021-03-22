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Общество22 марта 2021 22:46

Минприроды провело инспекцию в Кисловодске на предмет готовности к паводкам

Ставропольский край активно готовится к опасному сезону наводнений
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Проверка состояния рек представителями минприроды и администрации Кисловодска

Фото: Инстаграм

Пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщила об очередной проверке рек. На этот раз эксперты осмотрели русла рек Кисловодска - Ольховки и Белой.

Результат неутешительный: на протяженности рек в разных местах скопления мусора, которые образуют заторы. Если их не устранить, город затопит, как это было в 2017 году.

- Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска выданы предписания по ликвидации навалов. Вопросы по исполнению выданных предписаний взяты минприроды СК на особый контроль, - сказано в сообщении пресс-службы.

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