Минприроды провело инспекцию в Кисловодске на предмет готовности к паводкам

Проверка состояния рек представителями минприроды и администрации Кисловодска
Фото: Инстаграм
Пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщила об очередной проверке рек. На этот раз эксперты осмотрели русла рек Кисловодска - Ольховки и Белой.
Результат неутешительный: на протяженности рек в разных местах скопления мусора, которые образуют заторы. Если их не устранить, город затопит, как это было в 2017 году.
- Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска выданы предписания по ликвидации навалов. Вопросы по исполнению выданных предписаний взяты минприроды СК на особый контроль, - сказано в сообщении пресс-службы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Центральный штаб МЧС проверяет подготовку Ставрополья к паводкам и пожарам
В Ставрополь прибыла делегация с главного управления МЧС, чтобы провести проверку (подробнее).