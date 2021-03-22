ЖКХ Ставрополья перенесло капремонт дома в Ипатово с 2035 на 2022 год

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В министерстве ЖКХ Ставропольского края сообщили о переносе капитального ремонта в многоэтажке по адресу Ипатово, ул. Орджоникидзе, 123 на более ранний срок. Причиной стало стремительное ухудшение состоянии крыши - она сильно протекает.

Дом уже стоит в перечне на ремонт, который предполагался в 2035 году. Однако ведомство инициировало перенос восстановительных работ на 2022 год.

Перед этим специалисты провели технологическое обследование дома и убедились, что капремонт нужен как можно скорее.

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