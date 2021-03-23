На Ставрополье за сутки коронавирус обнаружен у 81 жителя края

Число пациентов, снятых с медицинского наблюдения, вновь увеличилось. За последние сутки выписано еще 256 человек. В целом за весь период от COVID-19 на Ставрополье излечились более 46,5 тысячи пациентов.

В регионе продолжается вакцинация.

На 23 марта 2021 года прививку сделали более 90,5 тысячи жителей края. Почти две трети из них получили уже оба компонента вакцины.

Число исследований на коронавирус также растет и превысило 1 миллион 471 тысячу. Тем, у кого диагностирована инфекция, оказывается медицинская помощь.

За последние сутки диагноз коронавирусная инфекция обнаружен у 81 жителя края. Еще пять пациентом с подтвержденным диагнозом скончались за вчерашний день.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования у родных этих людей.