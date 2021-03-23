На Ставрополье к 23 марта от ковида скончались еще пять пациентов

За последние сутки на Ставрополье от ковида скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших достигло 1198.

Губернатор Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким умерших людей.

Также за вчерашний день диагноз обнаружен у 81 жителя региона. Число зараженных достигло 49667. По словам главы края, растет число вакцинированных.

- Нужно помнить, что профилактика все так же важна. Безопасность нашего здоровья, здоровья наших близких по-прежнему в значительной мере зависит от нас. Будьте внимательны. Берегите себя и не болейте!