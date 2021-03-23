В Ставропольском крае к 23 марта прививку от ковида сделали более 90,5 тысячи жителей региона

В нашем регионе продолжается вакцинация против ковида. Так, на 23 марта 2021 года прививку сделали более 90,5 тысячи жителей края. Почти две трети из них получили уже оба компонента вакцины. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

Число исследований на коронавирус также растет и превысило 1 миллион 471 тысячу. К сожалению, продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

На сегодняшний день число жертв инфекции достигло 1198. Владимир Владимиров выразил соболезнования семьям этих людей:

- Но иногда, к сожалению, медицина не всесильна. За прошедший день скончались 5 человек с коронавирусной инфекцией. Соболезную их родным... Нужно помнить, что профилактика все так же важна. Безопасность нашего здоровья, здоровья наших близких по-прежнему в значительной мере зависит от нас. Будьте внимательны. Берегите себя и не болейте! – обратился губернатор к жителям Ставрополья.