В Невинномысске мастер стороительных работ ответит за смерть рабочего

В Невинномысске против мастера строительных и монтажных работ общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СМП-205» возбудили уголовное дело.

Он обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома России.

По данным ведомства, утром 9 октября 2020 года обвиняемый во время работ по ремонту производственного и противопожарного водопровода не обеспечил безопасных условий при производстве работ, не принял мер к установке креплений от обрушения грунта стен траншеи, и дал распоряжение слесарю строительно-монтажных работ спуститься в вырытую траншею без установленных креплений.

В процессе работы на рабочего обрушился грунт, в результате чего он скончался на месте.