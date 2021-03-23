На Ставрополье подорожал бензин

В Ставропольском крае с начала 2021 года наблюдается резкий рост стоимости топлива. Так, в феврале цена литра бензина Аи-92 выросла на 1,04% по сравнению с декабрем 2020 года.

Бензин Аи-95 подорожал на 1,06%. Больше всего выросла цена бензина Аи-98 – на 1,97%. При этом рост стоимости наиболее популярных марок бензина Аи-92 и Аи-95 остается в пределах инфляции, которая, по данным Росстата в феврале составила 1,46% по сравнению с декабрем 2020 года.

Рост произошел и по сравнению с январем 2021 года. Так, за месяц стоимость бензина Аи-92 выросла на 0,43%. Бензин Аи-95 подорожал на 0,66%.

На 0,69% выросла и цена на Аи-98. Эти данные сообщает управление федеральной службы госстатистики по СКФО. Так, за год бензин в нашем регионе подорожал в среднем на 3,38%. Больше всего выросла цена на Аи-98 – 5,63%. Стоимость литра бензина Аи-95 выросла на 3,83%. А бензин Аи-92 подорожал на 2,58%.

По данным ведомства, средняя цена бензина всех марок в краевом центре выше, чем в среднем по всей стране и приближается к столичным показателям. Так, на 15 марта литр бензина в Ставрополе продавался в среднем за 48,37 рубля.

В Москве – 48,62 рубля, а в среднем по стране – 47,19 рубля. Северо-Кавказстат публикует данные за март 2021 года:

Итак, в Ставрополе - бензин автомобильный стоит - 48,37 р,, марки топливо АИ-92 - 45,53 р., марки АИ-95 - 49,92, марки АИ-98 - 56,57 р.., дизельное топливо - 48,00 р.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 47,97 рублей в среднем стоит бензин в Ставропольском крае в 2020 году. Жизненно важная жидкость подорожала в среднем на 30 копеек за самые популярные марки по сравнению с предыдущим месяцем.

Цена на дизельное топливо повысилась на 2 копейки и составила 45,16 рублей за литр, за газовое моторное топливо водители платили в июне столько же, сколько и в мае — 21,14 рублей за литр.

Больше всего подорожание коснулось марки АИ-98, подорожавшей на 43 копейки.