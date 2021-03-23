На Ставрополье в крови водителя маршрутки обнаружили следы наркотического вещества

В Кочубеевском районе утром для проверки правоохранители остановили ГАЗель, водитель которой только начал поездку по маршруту «Невинномысск – Прогресс». За рулем был 29-летний местный житель, который имел признаки опьянения.

Госавтоинспекторы предложили ему пройти процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, но алкотектер показал отрицательный результат.

Тогда ставропольцу предложили проехать в больницу, чтобы провериться на другие виды опьянения – наркотическое либо психотропное.

Подозрения инспекторов подтвердились. В крови у водителя маршрутки обнаружили следы наркотического вещества.

По данному факту составлен административный материал по статье: «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения», который уже направлен в Мировой суд.

Водителю грозит лишение права управления сроком до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

А по окончанию срока лишения мужчине предстоит не только заново сдать экзамен на право управления, но и предоставить медицинское заключение об отсутствии следов запрещенных веществ в организме. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.