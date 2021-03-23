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Общество23 марта 2021 12:16

В правительстве края рассказали, как выполнялись поручения губернатора после прямых линий

Очередная прямая линия состоится 23 марта
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Губернатор Ставрополья провел совещание по вопросам исполнения поручений, данных по итогам «прямой линий» с жителями края 16 февраля 2021 года.

В нем поучаствовали члены правительства региона, руководители краевых министерств и ведомств, главы муниципальных образований.

Исполнители отчитались о проработке уже более80% поступивших обращений – по ним приняты меры или даны мотивированные разъяснения. Исполнение оставшихся остается на контроле.

По поручению главы края, ответы направлены заявителям за личной подписью глав муниципальных образований и руководителей органов исполнительной власти края.

Также с заявителями связывались по телефону, проводили с ними личные встречи. Развивается и практика размещения ответов и разъяснений в социальных сетях. Количество таких публикаций растет.

Владимиров обратил внимание на необходимость постоянного анализа тематики поступающих обращений граждан.

– Направления и темы, по которым поступает наибольшее количество обращений, должны находить отражение в работе власти.Становиться для нас основой решений, находить отражение в бюджете,в новых законодательных инициативах, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Также на совещании рассмотрены итоги проведения телефонного опроса граждан, обратившихся на «прямую линию» с губернатором Ставропольского края 24 ноября 2020 года.

Как показал анализ, выросла оценка удовлетворенности граждан полученными ответами. Лучше всего справились с отработкой полученных обращений в Изобильненском, Ипатовском городских округах и в Курском муниципальном округе. Из числа органов исполнительной власти заявители отметили более высокое качество ответов краевых министерств физической культуры и спорта, экономического развития.

Во время совещания также рассмотрели примеры формального отношения к запросам. Владимир Владимиров напомнил ответственным руководителям о недопустимости такого подхода.

– Вы должны внимательно и человечно относиться к каждому обращению, к ситуации каждого заявителя, – подчеркнул он.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставропольского края проведет прямую линию с населением 23 марта. Задать вопрос можно по телефону доверия губернатора 8 (8652) 74-81-88, видео-вопросы принимаются на номер 8-962-451-45-20.