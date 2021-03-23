Житель Ставрополья убил своего друга на охоте

От полученного ранения потерпевший скончался в реанимации

Против 42-летнего жителя Предгорного района возбудили уголовное дело. Мужчина подозревается в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

По данным ведомства, вечером 13 марта мужчина вместе со своим 52-летним знакомым в окрестностях станицы Бекешевской охотились на шакалов, волков и кабанов.

В съемную оптику оружия он заметил движение и, подумав, что это животные – выстрелил из винтовки. В результате он попал в бедро своему знакомому. От полученного ранения потерпевший скончался в реанимации.

Следователь уже осмотрел место происшествия, назначил судебные экспертизы. Сейчас правоохранители продолжают собирать необходимые доказательства.