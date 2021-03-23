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Общество23 марта 2021 12:50

Губернатор Ставрополья сообщил об иммунном ответе организма после повторной вакцинации

На сегодняшний день прививку сделали уже более 90 тысяч наших земляков
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров после новогодних праздников сделал прививку от коронавируса вторым компонентом вакцины.

- Теперь слежу за уровнем антител. Анализ подтвердил, что снижения нет. Иммунитет хороший. И я уверен в том, что защитил себя, своих родных и близких от риска заражения коронавирусом, - прокомментировал он.

Вакцинация на Ставрополье продолжается, прививку сделали уже более 90 тысяч наших земляков.

- Тем, кто еще не решился на иммунизацию, рекомендую это сделать. Вакцины в крае достаточно. Больше привитых людей – меньше шансов для распространения инфекции в дальнейшем, - считает Владимиров. Записаться на прививку можно через интернет-порталы 26gosuslugi.ru zdrav26.ru в регистратурах поликлиник по месту жительства по единому номеру 122.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что число пациентов, снятых с медицинского наблюдения, вновь увеличилось. За последние сутки выписано еще 256 человек.

В целом за весь период от COVID-19 на Ставрополье излечились более 46,5 тысячи пациентов. В регионе продолжается вакцинация. На 23 марта 2021 года прививку сделали более 90,5 тысячи жителей края. Почти две трети из них получили уже оба компонента вакцины.