Губернатор Ставрополья сообщил об иммунном ответе организма после повторной вакцинации

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров после новогодних праздников сделал прививку от коронавируса вторым компонентом вакцины.

- Теперь слежу за уровнем антител. Анализ подтвердил, что снижения нет. Иммунитет хороший. И я уверен в том, что защитил себя, своих родных и близких от риска заражения коронавирусом, - прокомментировал он.

Вакцинация на Ставрополье продолжается, прививку сделали уже более 90 тысяч наших земляков.

- Тем, кто еще не решился на иммунизацию, рекомендую это сделать. Вакцины в крае достаточно. Больше привитых людей – меньше шансов для распространения инфекции в дальнейшем, - считает Владимиров. Записаться на прививку можно через интернет-порталы 26gosuslugi.ru zdrav26.ru в регистратурах поликлиник по месту жительства по единому номеру 122.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что число пациентов, снятых с медицинского наблюдения, вновь увеличилось. За последние сутки выписано еще 256 человек.

В целом за весь период от COVID-19 на Ставрополье излечились более 46,5 тысячи пациентов. В регионе продолжается вакцинация. На 23 марта 2021 года прививку сделали более 90,5 тысячи жителей края. Почти две трети из них получили уже оба компонента вакцины.