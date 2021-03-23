Еще 2000 квартир: на КМВ широкополосный интернет и цифровое ТВ МТС становятся доступнее

С начала года МТС обеспечила жителей еще 2000 квартир Пятигорска, Кисловодска и Ессентуков широкополосным доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/сек и цифровым телевидением.

Сервисы появились в новостройках Кавминвод и стали доступны жильцам сразу после заселения. Больше всего новых квартир с домашними сервисами МТС в Ессентуках и Пятигорске - на улицах Войкова и Кленовая Роща, проспекте Победы.

70% новых абонентов предпочитают подключать проводные услуги в комплекте с мобильными и тем самым экономить в среднем около 50% ежемесячных расходов на телеком-сервисы (все виды интернета, мобильная связь и ТВ).

Кстати, уже скоро на территории КМВ запустят услугу IPTV (интерактивное ТВ с возможностью самостоятельного управления контентом и просмотром), которая будет доступна в городах для подключения как отдельно, так и в пакетных тарифах МТС.