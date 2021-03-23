Ставропольчанка стала лидером на первенстве мира среди юниоров в двух дисциплинах

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Жительница Ставрополя Ксения Орлова заняла два первых места на Чемпионате мира по фристайлу среди юниоров: в дисциплинах слоупстайл и биг-эйр.

Причем, оба раза она показала очень высокий уровень трюков в разных плоскостях и направлениях вращений, не оставив шансов соперницам.

На лыжах, вейкборде Ксения катается с трех лет. И со временем детское хобби переросло в серьезное увлечение.

Сейчас ставропольчанка – участница сборной России фристайлу в дисциплине слоупстайл и биг-эйр. Кстати, летом Ксения Орлова будет тренироваться в ставропольском вейк-парке Белкино. Также она планирует сама вести занятия с начинающими спортсменами и делиться с ними опытом.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что боксер из Пятигорска Давид Аванесян завоевал чемпионский пояс Европейского боксерского союза (EBU) в полусреднем весе, нокаутировав британца Джоша Келли.

Зрелищный поединок состоялся 20 февраля 2021 года в Лондоне, на арене «Уэмбли». И завершился победой Давида Аванесяна в шестом раунде.