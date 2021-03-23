Около 1,5 тысяч селян привились от ковида на Ставрополье

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В Минераловодском городском округе продолжается иммунизация противковида. Прививку уже получили около 4 тысяч человек, из них около 1,5 тысяч – жители сел.

Прививаться можно в районной поликлинике, в стационарных пунктах в селах – во врачебных амбулаториях и участковых больницах, а также во время выездной работы специалистов трех прививочных бригад.

Уже получили прививку практически все желающие из села Нагутского. Теперь прививают жителей села Прикумского и поселка Анджиевского. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Напомним, что на сегодняшний день в нашем крае привито от Covid-19 уже свыше 90 тысяч человек, более 62 тысяч завершили иммунизацию.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья сообщил об иммунном ответе организма после повторной вакцинации.