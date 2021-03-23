В Буденновске вынесли приговор по делу о нападении собутыльников на полицейского

В Буденновске закончили рассмотрение дела в отношении местных жителей. Александра Брезгина, Максима Тараника и Виктора Чечанова обвиняли в нападении на полицейского, передает пресс-служба городского суда.

Компания распивала алкоголь около многоквартирного дома. К месту прибыли полицейские, которые решили оформить факт и привлечь мужчин к административной ответственности. Но те стали убегать и отбиваться от сотрудников.

Двух мужчин - Александра Брезгина и Максима Тараника - удалось задержать. Чечанов же скрылся, но его быстро поймали. В отношении всех собутыльников возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". По данным суда, полицейскому ушибли "мягкие ткани волосистой части головы".

19 марта Буденновский городской суд дал Чечанову 1 год 10 месяцев строгого режима. В 2019 году мужчину привлекали к административной ответственности за распитие алкоголя. Тем не менее, он так и не заплатил штраф в 10 тысяч рублей. Остальные отделались штрафами в 150 тысяч рублей с каждого.