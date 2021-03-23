Губернатор Ставрополья 23 марта ответит на самые острые и значимые вопросы жителей края

23 марта в 18:00 начнется очередная «Прямая линия» с губернатором Ставропольского края.

Владимир Владимиров будет отвечать на самые острые и значимые вопросы земляков на телеканалах «Россия 24» и «Своё ТВ». Также можно слушать «Прямую линию» на радиостанциях – «Радио Россия», «Вести ФМ» и «Маяк».

- Как всегда, буду вести трансляцию и на странице в Инстаграм. Начало «Прямой линии» – в 18:00. Звоните в студию по телефону: 8 800 200 15 45. Этот номер для приема вопросов доступен даже до начала эфира, вопрос можно задать уже сейчас, - обратился глава региона к ставропольцам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья провел совещание по вопросам исполнения поручений, данных по итогам «прямой линий» с жителями края 16 февраля 2021 года.

Исполнители отчитались о проработке уже более80% поступивших обращений – по ним приняты меры или даны мотивированные разъяснения. Исполнение оставшихся остается на контроле.