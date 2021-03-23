После гибели 65 овец на Ставрополье возбуждено уголовное дело

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В Изобильненском районе после падежа овец завели уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Организации передали четыре фермы в станице Филимоновская. На начало 2021 года там числилось более 4,6 тысяч голов овец. Однако животные стали умирать. Это вскрылось после объезда окружной администрации и представителей станции по борьбе с болезнями животных. Выяснилось, что причиной падежа стал дефицит корма.

- Падеж овец составил 65 голов. В результате исследований специалистами СББЖ выяснилось, что падеж овец произошел от истощения, в результате недостаточного кормления животных, каких-либо заболеваний не установлено. В настоящее время в общество с ограниченной ответственностью завезены концентрированные корма, - передает прокуратура.

По требованию надзорного ведомства было возбуждено уголовное дело. Кроме того, районная прокуратура проверит соблюдение трудового законодательства, так как работники предприятия жалуются на невыплаты зарплаты.