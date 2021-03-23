Жителям Ставрополья напомнили об ответственности за нарушение тишины и покоя

С наступлением весны количество жалоб от ставропольцев в Госавтоинспекцию на нарушение тишины водителями начинает увеличиваться.

Так, накануне свидетели вызывающего поведения одного из водителей в центре Ставрополя предоставили видео в Госавтоинспекцию. По словам горожан, от звуков музыки дрожали стекла, а пешеходы неодобрительно оборачивались.

Поведение автолюбителя попадает под ответственность краевого закона №20КЗ от 10.04.2008г. «Об административных правонарушениях», статья 2.5 которого гласит,что с 23:00 до 06:00 на улицах сел должно быть тихо. В будние дни тишина должна быть обеспечена с 22:00.

Этот закон устанавливает административную ответственность за нарушение тишины, покоя граждан в виде штрафа от 1 до 3 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрен штраф в размере уже 5 тысяч рублей.

После составления административного материала нарушитель ожидает вызова на административную комиссию по месту совершения правонарушения в органы исполнительной власти, которая дает правовую оценку действиям и определяет меру ответственности.

По результатам рассмотрения выносится постановление по делу об административном правонарушении.