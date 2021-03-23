В Ставрополе из-за неработающего светофора образовалась гигантская пробка

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Инцидент произошел сегодня, 23 марта в Ставрополе. По словам местных водителей, сломавшийся светофор на новой объездной дороге привел к гигантским пробкам.

Затор возник в районе пересечения улицы Ленина с проспектом Кулакова. По словам очевидцев, по улице Ленина большая пробка в стороны центра, а по проспекту Кулакова – в северном направлении.

Интенсивность затора оценивается «Яндекс.Картами» в 10 баллов. Десятибалльные пробки отмечаются также на улицах Шпаковская и Кавалерийская.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жителям Ставрополья напомнили об ответственности за нарушение тишины и покоя. Этот закон устанавливает административную ответственность за нарушение тишины, покоя граждан в виде штрафа от 1 до 3 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрен штраф в размере уже 5 тысяч рублей.