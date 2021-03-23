Лавина сошла в горном селении Дагестана. Фото: скриншот видео

Жители горного селения Цахур распространяют в месенджерах и социальных сетях видео схода лавины в Дагестане 23 марта 2021 года. ЧП произошло сегодня днем, около 14.30, на 37-м километре автомобильной дороги «Рутул – Лучек – Джиных». Многотонные потоки снега устремились с гор на проезжую часть, буквально сметая на своем пути проезжающие по проселочной дороге автомобили.

Под завалами снега оказались сразу три машины, но обошлось без жертв. Лавиной оказались отрезанными от внешнего мира девять селений: Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур и две пограничные заставы.

На данный момент участок дороги в 300 метров закрыт. Специалисты не могут начать работы по расчистке снега из-за повышенной лавиноопасности. Приблизительное время завершения работ — вечер 25 марта.

- Ориентировочное время открытия проезда 18:00 25 марта. - заявили в пресс-службе Минтранса Республики Дагестан.