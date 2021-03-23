К 1100-летию крещения Алании выпустят монету с изображением княгини Марии Ясыни

- Фото: Михаил ФРОЛОВ

В республике вовсю готовятся к торжествам по случаю грандиозной даты - 1100-летию крещения Алании, отмечать которое в 2022 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина будут на государственном уровне.

К годовщине планируется открытие храма святого Александра Невского, который станет крупнейшим на Северном Кавказе. В рамках празднования в республике реставрируют многие религиозные и культурные объекты, реализуются музейные и выставочные проекты.

В числе запланированных мероприятий - выпуск юбилейной монеты, эскиз которой на днях обсудили на встрече архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид и министр РСО - Алания по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев.

Эскиз памятной монеты уже в разработке. Известно, что на реверсе будет изображение княгини Марии Ясыни, представляющее собой фрагмент росписи в храме святого равноапостольного князя Владимира Владикавказа.

- Память об этом историческом юбилее должна сохраниться и после окончания праздничных мероприятий, чтобы о нем узнали как можно больше людей в России и за ее пределами. Удачным решением этой задачи станет выпуск Банком России памятной монеты «1100-летие крещения Алании», - ранее отметил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.