На Ставрополье ужесточат контроль за перевозкой пассажиров после снегопадов

Прямая линия с губернатором Ставрополья 23 марта 2021 года

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что ситуация пассажирских перевозок поставлена на особый контроль. Речь идет о работе общественного транспорта, особенно маршрутных такси.

- Мы внесем в конкурсную документацию пункты о работе пассажирского транспорта в чрезвычайных условиях и обяжем руководителей маршрутов обеспечивать бесперебойную работу маршрутных такси, - подчеркнул Владимиров.

Напомним, в феврале и марте на территории Ставрополя выпало большое количество снега. Во время катаклизма произошли перебои в работе транспорта, уборкой снега и т.д. Люди подавали массовые жалобы на перевозчиков.

Отметим, прямо сейчас идет прямая трансляция с губернатором на телеканалах "СвоёТВ" и "Россия-24". Можно задать свой вопрос главе края.