Губернатор поручил провести освещение улиц в двух селах Кочубеевского округа

Прямая линия с губернатором Ставрополья 23 марта 2021 года

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров ответил на просьбу жителей сел Веселого и Воронежского, которые находятся в Кочубеевском городском округе. Они пожаловались на то, что в темное время суток невозможно находиться на улицах - очень мало фонарей.

Во время прямой линии Владимиров поговорил с главой Кочубеевского муниципального округа Алексеем Клевцовым и поручил ему развернуть кампанию уличного освещения. Одним из путей решения вопроса является использование механизма энергосервисных контрактов.

Энергосервисный контракт - это особая форма договора, направленного на экономию расходов за счет повышения энергоэффективности и внедрения новых технологий.

- Мы планируем на примере села Кочубеевского заключить большой энергосервисный контракт и все населённые пункты муниципального округа осветить. Дальше попытаемся охватить все территория края и реализовать масштабный региональный проект, - заявил Владимиров.

НАПОМНИМ:

В селах Ставрополья разработают программу развития уличного освещения

В ее состав войдут представители регионального правительства, руководство профильных министерств, главы муниципальных образований (далее).