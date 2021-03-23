7 муниципальных округов Ставрополья начали сезонный ремонт дорог

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По словам губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров, уже 7 из 33 городских округов приступили к ремонту дорог после зимы. Уже сейчас латают ямы.

- Точечных вопросов здесь очень много. К маю их нужно решить - привести дороги в территориях в нормативное состояние, чтобы ям не осталось. Если в срок этого не будет сделано - к работе глав муниципалитетов будут вопросы, - заявил Владимиров.

Также он призвал глав округов следить за ходом ремонта. Чтобы материалы не скидывали в ямы, полные воды и снега.

Напомним, в текущем году в Ставропольском крае сделают акцент на том, чтобы подтянуть дороги к нормативному состоянию. Владимиров отметил, что это не значит, что их "все закатают в асфальт", но к федеральному нормативу приведут 574 км дорог.

НАПОМНИМ:

В Ставропольском крае больше 78% дорог соответствуют федеральным нормативам

Работа по ремонту и обустройству региональных дорог продолжается в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (подробнее).