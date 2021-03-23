В Ингушетии намерены реализовать проект по повышению платежной дисциплины

Фото: Россети.

И. о. директора филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» Ваха Евлоев и глава Сунженского района Магомет Дзейтов договорились об усилении межведомственного сотрудничества по ликвидации задолженности за потребленную электроэнергию и обеспечению 100%-ной оплаты текущих платежей.

Повышение платежной дисциплины всех категорий потребителей в интересах развития самого большого района Ингушетии, сокращение сверхнормативных потерь электроэнергии, процесс консолидации электросетевых активов и подготовку к осенне-зимнему периоду 2021/22 годов стороны обсудили в рамках совещания, инициированного энергетиками.

Потребители Сунженского района в январе-феврале 2021 года рассчитались только за 30% от общего объема отпущенной им электроэнергии. Прирост задолженности за потребленный ресурс за два месяца текущего года составил почти 22 млн рублей, а общая задолженность на 1 марта равна 285,2 млн рублей. Этой суммы, к примеру, достаточно для реконструкции электросетевой инфраструктуры самого большого по площади населенного пункта Сунженского района - сельского поселения Троицкого.

Критично низкая платежная дисциплина отмечена в таких группах потребителей, как предприятия, финансируемые из республиканского бюджета, - уровень расчета в январе-феврале в 1%, организации, финансируемые из местного бюджета, - 5 %, непромышленные потребители - 21%.

На 1 марта 2021 года задолженность предприятий, финансируемых из республиканского бюджета, превысила 21,7 млн рублей (прирост за январь-февраль -16,6 млн рублей). Неплатежи организаций, финансируемых из местного бюджета, за 2 месяца выросли на 588 тыс. рублей и достигли 1,2 млн рублей. Долг непромышленных потребителей в январе-феврале текущего года увеличился на 3,3 млн рублей и составил 50,9 млн рублей.

Население Сунженского района в отчетном периоде рассчиталось с гарантирующим поставщиком на уровне 77%.

- Мы пришли к главному – общему пониманию безусловной важности полных и своевременных расчетов с гарантирующим поставщиком. Настало время переходить к конкретным действиям. Повышение платежной дисциплины – это вопрос стабильного функционирования социально значимых учреждений района, комфортного быта жителей, развития территории. Уверен, администрации муниципальных образований должны быть максимально вовлечены в его решение. В конечном итоге, мы трудимся ради достижения одной цели - развития и процветания Ингушетии. И от «качества» нашего диалога напрямую зависит укрепление энергетической безопасности региона, - отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ваха Евлоев.

- Наш прямой и постоянный диалог очень важен. Теперь, когда нам удалось обсудить и проработать направление, мы еще активнее включимся в реализацию проектов по сокращению дебиторской задолженности и улучшению платежной дисциплины на вверенной нам территории. Уверен, что совместное стратегическое планирование позволит вести работу на высоком уровне и принесет ощутимые результаты, - подчеркнул Магомет Дзейтов.

По итогам встречи стороны приняли решение о проведении совместных рейдовых мероприятий, информационно-разъяснительной работы, в том числе на сходах граждан и собраниях жильцов многоквартирных домов, комплексной инвентаризации абонентской базы в районах новостроек.