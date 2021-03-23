Глава Ставрополья опроверг информацию о повышении министра сельского хозяйства

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опроверг информацию о повышении и.о. министра сельского хозяйства Владимира Ситникова.

- Это откровенная ложь. Я очень много этой лжи развенчивал, когда наступал коронавирус, и дальше продолжу развенчивать, - заявил Владимиров.

Речь идет о распространенной в СМИ информации про продвижение Ситникова по карьерной лестнице. Говорили, что он перейдет работать в Москву на пост заместителя главы министерства сельского хозяйства России.

Напомним, 23 марта прошла прямая трансляция с Владимировым, в рамках которой он отвечал на вопросы жителей края.