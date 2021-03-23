Губернатор Ставрополья заявил, что причин повышения цен на минеральную воду нет

Прямая линия с губернатором Ставрополья 23 марта 2021 года

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров не увидел объективных причин повышения цен на минеральную воду. Об этом он рассказал в прямом эфире на телеканалах "Россия-24" и "СвоёТВ".

- Подъем цен сейчас не аргументирован: скважины те же, трубы те же, почему нужно поднимать цены на воду на 20%, - заявил Владимиров.

Он отметил, что стоимость минеральной воды вообще не должна расти. Она является важнейшим элементом краевой бальнеологии (раздел курортологии, изучающий минводу) и если поднять цену, это сильно отразиться на всем туристическом секторе. А для городов-курортов это большой удар.

Напомним, этот вопрос губернатору задал журналист редакции "КП-Северный Кавказ". По этой же теме мы провели радо-эфир с главой Ставропольского УФАС Сергеем Никитиным.

Компания "Кавминкурортресурсы" подняла цену на минеральную воду на 7%. Полученные деньги, по словам представителей фирмы, пойдут на ремонт трубопроводов для минеральной воды. Однако владельцев санаториев такие доводы для увеличения цены не устраивают.