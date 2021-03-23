На Ставрополье бессимптомное заражение COVID-19 упало с 50% до 2%

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров оценил эпидемиологическую ситуацию в крае. По его словам, хоть число заражений сокращается, само протекание болезни сильно ухудшается. А также увеличивается количество летальных случаев.

- В настоящее время фактически нет бессимптомного проявления коронавируса. Если раньше мы фиксировали 50%, 30% бессимптомного протекания, то сегодня - это 2% - отметил губернатор.

Владимиров призвал население к массовой вакцинации. С появлением новых штаммов коронавируса становится все опаснее им заразиться, потому что процессы идут гораздо тяжелее.

Напомним, на 23 марта 2021 года в регионе с начала пандемии коронавируса выявили 49 667 случаев заражения, 1 198 человек умерли.

НАПОМНИМ:

На Ставрополье прививку от коронавируса к 11 марта получили около 75,7 тысячи человек

Вместе с тем, за прошедший день зарегистрированы и летальные исходы (подробнее).