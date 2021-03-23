Ставропольцев будут прививать тремя вакцинами от коронавируса

Вакцинация от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что в скором времени в регион завезут новую вакцину от коронавируса. Пока что можно иммунизироваться вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

- Третьей вакцины еще нет, но в ближайшее время она также войдет в оборот, - подчеркнул Владимиров.

Также он призвал население массово вакцинироваться, потому что это необходимое условие успешной борьбы с эпидемией. Когда 80% населения будут иметь иммунитет от коронавируса, болезнь отступит и все ограничения будут сняты.

Напомним, число зараженных в Ставропольском крае падает, но летальных случаев становится больше. Губернатор обратил на это внимание во время эфира.

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Губернатор Ставрополья сообщил об иммунном ответе организма после повторной вакцинации

На сегодняшний день прививку сделали уже более 90 тысяч наших земляков (далее).