Отмены масочного режима на Ставрополье не будет - глава Роспотребнадзора

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В прямом эфире телеканалов "СвоёТВ" и "Россия-24" обсудили вопрос отмены масочного режима - когда ставропольцы могут его ожидать. Губернатор края Владимир Владимиров обсудил это с главой управления Роспотребнадзора Ставрополья Натальей Шаповаловой.

- Говорить об отмене антиковидных мер, в частности об отмене масочного режима, пока преждевременно, - заявила чиновница.

По словам Шаповаловой, сейчас эпидемиологическая ситуация не располагает к ослаблению ограничений. Количество зараженных постепенно снижается, но неравномерно, а в иные дни происходят всплески заболеваемости.

А случаев летального исхода становится только больше. И сам процесс болезни происходит тяжелее, чем раньше.

Поэтому Владимиров призвал жителей края массово вакцинироваться. К тому же, совсем скоро в регион завезут новую - третью - вакцину.

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