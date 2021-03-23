Отмены масочного режима на Ставрополье не будет - глава Роспотребнадзора

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Фото: Мария ЛЕНЦ
В прямом эфире телеканалов "СвоёТВ" и "Россия-24" обсудили вопрос отмены масочного режима - когда ставропольцы могут его ожидать. Губернатор края Владимир Владимиров обсудил это с главой управления Роспотребнадзора Ставрополья Натальей Шаповаловой.
- Говорить об отмене антиковидных мер, в частности об отмене масочного режима, пока преждевременно, - заявила чиновница.
По словам Шаповаловой, сейчас эпидемиологическая ситуация не располагает к ослаблению ограничений. Количество зараженных постепенно снижается, но неравномерно, а в иные дни происходят всплески заболеваемости.
А случаев летального исхода становится только больше. И сам процесс болезни происходит тяжелее, чем раньше.
Поэтому Владимиров призвал жителей края массово вакцинироваться. К тому же, совсем скоро в регион завезут новую - третью - вакцину.
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