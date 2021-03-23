Губернатор Ставрополья наказал ответственных за уборку снега на 8 млн

Фото для иллюстрации Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в прямом эфире, что виновные в плохой уборке снега уже оштрафованы на 8 миллионов рублей.

Во время крупных снегопадов в феврале и марте коммунальные службы не справлялись с уборкой снега. 30% территории жилых домов расчищаются силами органов власти, а остальные 70% находятся в сфере обязанностей управляющих компаний.

Во время катаклизмов пришло большое количество жалоб от населения. Власть их рассмотрела и решила наказать компании.

- Мы провели 86 внеплановых проверок, выдали 86 предписаний, составили 41 протокол. Виновных оштрафовали на 8 миллионов 110 тысяч рублей, - заявил Владимиров.

Также он отметил, что за 10 дней машины вывезли снега больше, чем за последние четыре года.

Напомним, 23 марта прошла прямая линия с губернатором Ставрополья. В эфире обсуждали вопросы благоустройства, дорог, коронавируса и многие другие.

ВАЖНО:

Отставку правительства Ставрополья прокомментировал губернатор в прямом эфире

Прямая линия началась с самого актуального вопроса - отставки правительства и глав ведомств (подробнее).