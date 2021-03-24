На Ставрополье за сутки коронавирус победили 109 человек

На Ставрополье за прошедший день количество выздоровевших от болезни увеличилось на 109 человек и составило в целом 46,6 тысячи человек.

За весь период пандемии проведено 1 миллион 479 тысяч тестирований на коронавирус. За сутки диагноз подтвердился у 120 жителей региона. Число зараженных достигло 49787.

Также за вчерашний день скончались пять человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших достигло 1203.