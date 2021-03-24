Появилось видео драки, в которой погиб чемпион мира ММА Алан Хадзиев

Фото:Фото: IF FCF-MMA

Опубликовано видео с камеры наблюдения в ресторане Моздока, где ночью 23 марта в драке с поножовщиной погиб двукратный чемпион мира по версии FCF-MMA Алан Хадзиев. 31-летний боец последние четыре года жил в Люберцах и в родной город вернулся, чтобы обвенчаться с супругой. Он получил удар ножом в сердце, разнимая дерущихся, и скончался в реанимационном отделении Моздокской районной больницы.

Видим, что драка не была массовой – несколько мужчин пытались пресечь конфликт между двумя, у одного из которых в руках был нож.

В настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 105 УК РФ «Убийство и покушение на убийство двух и более лиц».

Официально в СКР Северной Осетии комментируют, что неизвестный причинил ножом проникающие колото-резанные ранения двум посетителям ресторана. Это 31-летний мужчина (чемпион ММА Алан Хадзиев), скончавшийся в больнице. И 29-летний житель Моздока, которого поместили в реанимацию в тяжелом состоянии – его жизни ничего не угрожает.

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