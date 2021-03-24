На Комсомольском озере в Ставрополе этим летом устроят музыкальные, спортивные праздники

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

На главном городском водоеме запланирована масштабная культурно-развлекательная программа. Еще до открытия купального сезона Комсомольское озеро стал местом самого массового притяжения не только жителей, но и гостей города.

А со стартом сезона на обновленной территории планируется еженедельно, каждые выходные, организовывать развлекательные мероприятия.

Это могут быть интеллектуальные игры, концертные программы, квесты, игры для ребятишек, кинопоказы. Также предусмотрено проведение открытых соревнований по пляжному футболу, волейболу, стритболу, теннису.

Возле водоема будет работать пункт проката катамаранов и лодок. Откроются точки общественного питания с широким ассортиментом прохладительных напитков, снеков, мороженого и фастфуда. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

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