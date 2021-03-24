В Ставрополе грузовик столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В сети появилось фото с места события, где произошла авария. Позже выяснилось, что инцидент произошел 23 марта, около 21:45, на проспекте Российском Ставрополя.

Там водитель грузовика во время поворота не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем LADA GRANTA, который двигался по проспекту Российскому прямо.

Тяжелые травмы получили водитель и два пассажира Гранты, в том числе 12-летний подросток. Об этом утром 24 марта сообщили пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Пострадавшими оказались – жители Александровского района. 33-летний водитель грузовика в ДТП не пострадал. Выяснилось, что мужчина находился в трезвом состоянии.

За последние два года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. По факту происшествия проводится проверка.