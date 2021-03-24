Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Северный Кавказ
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Северный Кавказ
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия24 марта 2021 10:56

Женщину из Ставрополя осудили за второе покушение на любовника

Мужчина снова простил суженую
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий

В Ставрополе вынесли приговор в отношении 31-летней горожанки. Ее судили за нападение на сожителя, передает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

В сентябре 2019 года женщина выпивала в компании своего любовника. На почве ревности она ударила его несколько раз ножом в спину и тем самым причинила тяжкий вред здоровью. Сама обвиняемая утверждала, что это была самозащита. Против нее возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровья с применением предмета, используемого в качестве оружия".

Отмечается, что ранее женщина была судима за аналогичное преступление, совершенное в 2018 году в отношении этого же мужчины. На последнем суде он вновь простил свою любовь и просил ее строго не наказывать.

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Криминал