"Смешарики" подали в суд на жителя Ставрополя

Совунья из "Смешариков" Фото: Иван ВИСЛОВ

В Промышленный районный суд поступил гражданский иск ООО "Смешарики" к Николаю Мясищеву, сказано на сайте суда.

Подробности дела не разглашаются. Известно только, что иск связан с интеллектуальной собственностью. "Смешарики" хотели защитить свои авторские права. Каким образом Николай Мясищев, занимающийся в качестве ИП ремонтом бытовой техники, воспользовался интеллектуальной собственностью создателей мультика - не известно.

Судья Алена Макарская 26 февраля рассмотрела дело и вернула его истцу. "Смешарики" обратились не в тот суд, следует из вывода Макарской.