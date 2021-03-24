Узнайте, какие слова делают рекламу эффективной

МТС изучила рекламные сообщения малого, среднего и крупного бизнеса, отправленных при помощи сервиса МТС Маркетолог (SMS, e-mail, push-уведомлений, рекламы в соцсетях) и выяснила, что в 78% успешных рассылок встречался предлог «без». В сообщениях он указывал на отсутствие ограничений в уникальном предложении: например, без первого взноса, без дополнительной платы. Такие рассылки чаще всего показывали высокий процент переходов по ссылкам рекламодателей.

Также в топ самых эффективных слов в рекламе вошло слово «узнайте» (72%). Да, этот классический призыв к действию всё ещё заметно влияет на успех рассылки. В прошлом году это слово чаще использовалось в сочетаниях: «узнайте подробности», «узнайте условия».

Эффективными для рекламы оказались также слова: «код» - 63% (SMS с предложением кодов на скидку или промокодов также получили высокий CTR); «бесплатная» - в 59% успешных рассылок; «доставка» - в 56%.

Кстати, в прошлом году ставропольские бизнесмены втрое чаще обращались к сервисам таргетированной рекламы МТС - услуги компании, работающие на основе обезличенных больших данных, стали самыми популярными в сегменте малого бизнеса по итогам прошлого года.